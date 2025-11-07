By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 07, 2025
सोने-सी चमक: सोनाली बेंद्रे की गोल्डन शिमर साड़ी
सोनाली बेंद्रे, एक नाम जो बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और शानदार फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध है।
सोनाली बेंद्रे
Instagram:
iamsonalibendre
गोल्डन शिमर साड़ी में सोनाली का अवतार ना केवल ग्लैमरस है बल्कि एक रॉयल टच भी देता है।
गोल्डन शिमर
Instagram:
iamsonalibendre
इस साड़ी की खासियत है इसका शिमरी टेक्सचर जो रोशनी में चमकता है और आकर्षण का केंद्र बनता है।
खूबसूरत
Instagram:
iamsonalibendre
सोनाली की स्टाइलिंग में मिनिमल एक्सेसरीज का चुनाव उनकी साड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है।
मिनिमल
Instagram:
iamsonalibendre
साड़ी के साथ-साथ सोनाली का ब्लाउज डिजाइन भी एकदम यूनिक, ट्रेंडी और स्टाइलिश है।
ट्रेंडी ब्लाउज
Instagram:
iamsonalibendre
फैशन के इस ट्रेंड को अपनाकर आप भी किसी समारोह में चमक सकती हैं और सबका ध्यान आकर्षिक कर सकती हैं।
फैशन ट्रेंड
Instagram:
iamsonalibendre
सोनाली की साड़ी स्टाइलिंग लाजवाब है और हर बार वो फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं।
इंप्रेसिव स्टाइल
Instagram:
iamsonalibendre
तीज-त्योहार हो या कोई पार्टी और वेडिंग फंक्शन, सोनाली के साड़ी लुक्स हर मौके के लिए परफेक्ट चॉइस हैं।
स्टाइल डीवा
Instagram:
iamsonalibendre
