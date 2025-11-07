By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 07, 2025

 Fashion

सोने-सी चमक: सोनाली बेंद्रे की गोल्डन शिमर साड़ी

सोनाली बेंद्रे, एक नाम जो बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और शानदार फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध है।

सोनाली बेंद्रे

गोल्डन शिमर साड़ी में सोनाली का अवतार ना केवल ग्लैमरस है बल्कि एक रॉयल टच भी देता है।

गोल्डन शिमर

इस साड़ी की खासियत है इसका शिमरी टेक्सचर जो रोशनी में चमकता है और आकर्षण का केंद्र बनता है।

खूबसूरत

सोनाली की स्टाइलिंग में मिनिमल एक्सेसरीज का चुनाव उनकी साड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है।

मिनिमल

साड़ी के साथ-साथ सोनाली का ब्लाउज डिजाइन भी एकदम यूनिक, ट्रेंडी और स्टाइलिश है।

ट्रेंडी ब्लाउज

फैशन के इस ट्रेंड को अपनाकर आप भी किसी समारोह में चमक सकती हैं और सबका ध्यान आकर्षिक कर सकती हैं।

फैशन ट्रेंड

सोनाली की साड़ी स्टाइलिंग लाजवाब है और हर बार वो फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं।

इंप्रेसिव स्टाइल

तीज-त्योहार हो या कोई पार्टी और वेडिंग फंक्शन, सोनाली के साड़ी लुक्स हर मौके के लिए परफेक्ट चॉइस हैं।

स्टाइल डीवा

