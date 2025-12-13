By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 13, 2025
सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने की सही विधि
Pic Credit: Shutterstock
हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन अलग-अलग देवी-देवताओं को समर्पित है।
हिंदू धर्म
सप्ताह का पहला दिन सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
सोमवार
आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन शिवजी की पूजा कैसे करनी चाहिए।
पूजा विधि
सोमवार को भगवान शिव की पूजा सामग्री में बेलपत्र, काले तिल, धतूरा, गंगाजल, कच्चा दूध और मिठाई शामिल करें।
पूजन सामग्री
सुबह प्रात:काल उठ कर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें।
साफ वस्त्र पहनें
घर के मंदिर में दीप जलाएं। शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाएं।
शिवलिंग
भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, काले तिल और पुष्प अर्पित करें।
पुष्प चढ़ाएं
भगवान शिव को फल और मिठाई आदि का भोग लगाएं। भोलेनाथ की आरती उतारें।
आरती करें
कथा आदि के बाद भोलेनाथ के भोग को प्रसाद रूप में सबको बांटे और स्वयं ग्रहण करें।
प्रसाद बांटे
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
