By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 07, 2025
सोम प्रदोष व्रत के लाभ क्या-क्या हैं?
शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत का दिन बहुत ज्यादा फलदायी माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है।
प्रदोष व्रत
नवंबर का महीना चल रहा है और इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025, सोमवार को पड़ेगा।
कब है प्रदोष व्रत
सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को ही समर्पित है।
सोम प्रदोष व्रत
ऐसे में यह व्रत अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत रखने से क्या-क्या मिलते हैं।
व्रत से लाभ
सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह पाता है।
शिव जी पूर्ण कृपा
आर्थिक तंगी दूर
अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो सोम प्रदोष व्रत रखना जरूरी है। मान्यता है कि इससे जीवन में धन का कमी कभी नहीं रहती है।
रोग होते हैं दूर
सोम प्रदोष व्रत करने से हर तरह के रोग दूर होते हैं। इससे बीमारियों पर होने वाले खर्च से भी बचा जा सकता है।
वर-वधू की प्राप्ति
अविवाहित युवक-युवतियों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें योग्य वर-वधू की प्राप्ति होती है।
संतान सुख की प्राप्ति
मान्यतानुसार, सोम प्रदोष व्रत रखने से संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। साथ ही सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
