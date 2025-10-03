By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025
साबुन या शावर जेल- त्वचा के लिए क्या बेस्ट
नहाना हमारी डेली लाइफ का जरूरी रूटीन है। नहाने के लिए लोग अच्छे से अच्छा साबुन या शावर जेल का यूज करते हैं।
नहाना
कभी आपने सोचा है कि त्वचा के लिए शावर जेल या साबुन क्या अच्छा है। चलिए आपको बताते हैं दोनों के फायदे और नुकसान।
स्किन के लिए
साबुन आजकल कई तरह के आने लगे हैं। खुशबू वाले साबुन कुछ अच्छे होते हैं, तो कुछ ज्यादा केमिकल वाले।
साबुन
साबुन त्वचा को साफ करता है और सॉफ्ट भी बनाता है। अच्छा साबुन त्वचा को चमकदार भी बनाता है।
फायदे
साबुन लगाने से त्वचा पर खुजली, ड्राईनेस, जलन, पीएच लेवल का बिगड़ना जैसे साइड इफेक्ट्स शामिल हैं।
नुकसान
शावर जेल
शावर जेल आजकल कई खुशबू में आने लगे हैं। एलोवेरा, ग्लिसरीन जेल फॉर्म में शावर जेल लोग इस्तेमाल करते हैं।
फायदा
शावर जेल त्वचा को ग्लोइंग बनाने के साथ सॉफ्टनेस देता है। शावर जेल हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है।
नुकसान
साधारण शावर जेल त्वचा पर रैशेस, एलर्जी पैदा कर सकते हैं। ये स्किन को रूखा-बेजान भी कर सकते हैं।
क्या लगाएं
अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप साबुन या शावर जेल चुन सकते हैं। लेकिन दोनों ही अच्छी क्वालिटी-ब्रांड का लें।
