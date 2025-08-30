By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 29, 2025
धरती का अनोखा सांप, जिसके अंदर होती है रंग बदलने की शक्ति
क्या आपने कभी ऐसे सांप के बारे में सुना, जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है? आइए जानें धरती के इस अनोखे सांप और इसकी खासियत के बारे में।
रंग बदलने वाला सांप
इनलैंड ताइपेन, जिसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। यह मौसम के अनुसार अपना रंग बदल सकता है।
इनलैंड ताइपेन: रंग बदलने वाला सांप
इनलैंड ताइपेन गर्मियों में हल्का भूरा और सर्दियों में गहरा जैतूनी रंग अपनाता है। यह बदलाव तापमान नियंत्रण और छिपने में मदद करता है।
रंग बदलने की शक्ति
सांप की त्वचा में मेलानिन कोशिकाएं पर्यावरण, तापमान और स्वास्थ्य के आधार पर रंग बदलती हैं। यह गिरगिट जितना तेज नहीं, लेकिन प्रभावशाली है।
रंग बदलने का विज्ञान
न्यू गिनी का पापुआ ऑलिव सांप भी रंग बदलता है। यह ऑलिव हरा से गहरा भूरा रंग ले सकता है, जो शिकार और छिपने में मदद करता है।
अन्य रंग बदलने वाले सांप
रंग बदलने की शक्ति सांपों को शिकारियों से बचने और शिकार पकड़ने में मदद करती है। यह पर्यावरण में घुलने-मिलने की कला है।
शिकार और सुरक्षा
कई लोग मानते हैं कि सांप बदला लेने के लिए रंग बदलते हैं, लेकिन यह मिथक है। रंग बदलना केवल पर्यावरण और तापमान के लिए होता है।
मिथक और भ्रांतियां
बिहार में पाया जाने वाला एक दुर्लभ सांप, जिसका सिर तांबे जैसा और शरीर भूरा होता है, रंग बदल सकता है। यह गुफाओं और मिट्टी में छिपता है।
भारत में रंग बदलने वाला सांप
इनलैंड ताइपेन जैसे सांप अत्यंत जहरीले होते हैं। इनके काटने से कुछ ही मिनटों में जान जा सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है।
जहरीले सांपों से सावधान
रंग बदलने वाले सांप, जैसे इनलैंड ताइपेन और पापुआ ऑलिव, प्रकृति के चमत्कार हैं। उनकी यह शक्ति उन्हें अनोखा और रहस्यमयी बनाती है।
रंग बदलने की अनोखी कला
