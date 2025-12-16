By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 16, 2025
जहरीला ही नहीं होता है सांप का जहर, जान बचाने में भी आता है ऐसे काम
सांप का जहर सुनते ही डर लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह जहर लाखों लोगों की जान बचाने में काम आ रहा है। कैसे? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
सांप का जहर
सांप के जहर में मौजूद प्रोटीन और एंजाइम से कई दवाएं बनती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हाई ब्लड प्रेशर की दवाई सांप के जहर से बनती है।
जहर से बनती है लाइफ सेविंग दवाई
कुछ सांपों के जहर से बनी दवाएं खून को पतला करती हैं। हार्ट अटैक या स्ट्रोक में क्लॉटिंग रोकती हैं। रैटलस्नेक जहर से बनी कुछ दवाइयां हार्ट अटैक में इस्तेमाल की जाती हैं।
दिल के दौरे में काम आता है जहर
रिपोर्ट्स की मानें, तो सांप के जहर में ऐसे कंपाउंड हैं, जो कैंसर सेल्स को मारते हैं, नॉर्मल सेल्स को नहीं। रिसर्च में कोबरा और वाइपर जहर से कैंसर दवाई बन रही है।
कैंसर का इलाज भी संभव
सांप के जहर से बनी दवाएं मॉर्फिन से ज्यादा पावरफुल पेनकिलर हैं। क्रॉनिक पेन (जैसे आर्थराइटिस) में ये दवाएं बिना साइड इफेक्ट के राहत देती हैं।
दर्द निवारक दवाई का राज
सांप काटने का इलाज एंटी-वेनम है, जो घोड़े या भेड़ में सांप का जहर इंजेक्ट करके बनाया जाता है। ये एंटीबॉडी जहर को न्यूट्रलाइज कर जान बचाती है।
एंटी-वेनम
सांप के जहर से बनी कुछ दवाइयां डायबिटीज टाइप-2 में इंसुलिन कंट्रोल करती है। हालांकि, अभी इसपर रिसर्च जारी है।
डायबिटीज में भी मदद
सांप जहर के कुछ कंपाउंड न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं। अल्जाइमर, पार्किंसन और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों की दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज
सांप जहर जैसे कंपाउंड से बनी क्रीम झुर्रियां कम करती हैं। ये मसल्स को रिलैक्स करती हैं।
कॉस्मेटिक्स में भी जहर
प्रकृति का हर चीज दोहरे स्वभाव की होती है। सांप का जहर मारता भी है और जान भी बचाता है।
जहर भी जीवनदायी
