By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

इंडियन टीम की ब्यूटी क्वीन हैं स्मृति

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना वनडे इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे कम गेंद में शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।

सबसे तेज

Source: Insta

मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंद में ये कारनामा किया है। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने 2013 में 52 गेंद में ये कारनामा किया था।

50 गेंद में ही

Source: Insta

स्मृति मंधाना खेल ही नहीं बल्कि अक्सर अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

स्मृति मंधाना टीम इंडिया की सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर में से एक हैं। फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

फैशन ट्रेंड

Source: Insta

महिला क्रिकेटर ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स में ग्रेस और एलिगेंस का उदाहरण पेश करती हैं।

एथनिक लुक

Source: Insta

अगर ये कहा जाए कि वे लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं तो गलत नहीं होगा।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

स्मृति फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे जिम में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

मंधाना ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था और फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

बेहद सफल

Source: Insta

मंधाना और पलाश रिलेशनशिप में हैं। पलाश बॉलीवुड संगीतकार और गायिका पलक मुच्छल के भाई हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

इनका BCCI अध्यक्ष बनना लगभग फाइनल!

 Click Here