PUBLISHED Sep 21, 2025
इंडियन टीम की ब्यूटी क्वीन हैं स्मृति
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की
स्टार
बल्लेबाज स्मृति
मंधाना
वनडे
इंटरनेशनल में भारत की ओर से
सबसे कम गेंद में शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।
सबसे तेज
मंधाना
ने
ऑस्ट्रेलिया
के खिलाफ 50 गेंद में ये कारनामा किया है। उन्होंने इस मामले में विराट
कोहली
को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने
2013
में 52 गेंद में ये कारनामा किया था।
50 गेंद में ही
स्मृति
मंधाना
खेल ही नहीं बल्कि
अक्सर
अपनी खूबसूरती और
ग्लैमरस
अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
स्मृति
मंधाना
टीम इंडिया की सबसे
स्टाइलिश
क्रिकेटर में से एक हैं।
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
फैशन
ट्रेंड
महिला क्रिकेटर
ट्रेडिशनल
इंडियन
आउटफिट्स
में
ग्रेस
और
एलिगेंस
का उदाहरण पेश करती हैं।
एथनिक लुक
अगर ये कहा जाए कि वे
लुक्स
के मामले में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
को टक्कर देती हैं तो गलत नहीं होगा।
देती हैं टक्कर
स्मृति
फिटनेस
के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे
जिम
में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट
मंधाना
ने
फर्स्ट
क्लास क्रिकेट में 13 साल की उम्र में ही
डेब्यू
कर लिया था और फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बेहद सफल
मंधाना
और पलाश
रिलेशनशिप
में हैं। पलाश
बॉलीवुड
संगीतकार और गायिका पलक मुच्छल के भाई हैं।
पर्सनल लाइफ
