मंधाना की पलाश संग रोमांटिक तस्वीरें
महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल बीते काफी समय से रिलेशनशिप में हैं।
रिलेशनशिप में हैं
स्मृति की शादी 23 नवंबर को सांगली में पलाश से होनी थी मगर फिलहाल इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।
टल गई है शादी
शादी से पहले ही स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
तबीयत खराब
कपल की सगाई, मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। वहीं इस बीच स्मृति मंधाना-पलाश ने सोशल मीडिया से शादी की रस्मों के वीडियो-फोटो हटा दिए।
वीडियो फोटो हटाए
वीडियो-फोटो हटाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर फैन्स तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।
कयास लगा रहे
शादी से पहले ही पलाश ने स्मृति को क्रिकेट स्टेडियम में घुटनों के पल बैठकर प्रपोज किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था।
खूब वायरल
पलाश अक्सर स्टेडियम पहुंचकर स्मृति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आते रहते हैं।
करते हैं चीयर
पलाश औ स्मृति को जब भी फुर्सत मिलती है तो दोनों अलग-अलग जगहों पर समय व्यतीत करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
