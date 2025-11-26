By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025

मंधाना की पलाश संग रोमांटिक तस्वीरें

महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल बीते काफी समय से रिलेशनशिप में हैं।

रिलेशनशिप में हैं

Source: Insta

स्मृति की शादी 23 नवंबर को सांगली में पलाश से होनी थी मगर फिलहाल इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। 

टल गई है शादी

Source: Insta

शादी से पहले ही स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

तबीयत खराब

Source: Insta

कपल की सगाई, मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। वहीं इस बीच स्मृति मंधाना-पलाश ने सोशल मीडिया से शादी की रस्मों के वीडियो-फोटो हटा दिए।

वीडियो फोटो हटाए

Source: Insta

वीडियो-फोटो हटाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर फैन्स तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

कयास लगा रहे

Source: Insta

शादी से पहले ही पलाश ने स्मृति को क्रिकेट स्टेडियम में घुटनों के पल बैठकर प्रपोज किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था।

खूब वायरल

Source: Insta

पलाश अक्सर स्टेडियम पहुंचकर स्मृति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आते रहते हैं।

करते हैं चीयर

Source: Insta

पलाश औ स्मृति को जब भी फुर्सत मिलती है तो दोनों अलग-अलग जगहों पर समय व्यतीत करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

