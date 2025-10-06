By Deepali Srivastava
स्मृति ईरानी के हिट टीवी सीरियल्स की लिस्ट
एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने टीवी की दुनिया में दमदार वापसी की है। उन्होंने एक बार फिर अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिल में जगह बना ली है।
स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो तो सभी को पता है। लेकिन उन्होंने और भी कई सीरियल्स में काम किया है। चलिए उनके बारे में बताते हैं।
हिट सीरियल्स
साल 2000 से 2008 तक स्मृति ईरानी ने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का रोल निभाया। जो काफी पॉपुलर हुआ।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी
फिर सीरियल तीन बहूरानियां में काम किया। इसमें उन्होंने वृंदा का किरदार निभाया। इस सीरियल में उन्होंने सिर्फ 1 साल काम किया।
तीन बहूरानियां
सीरियल थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान में स्मृति ने उमा का रोल निभाया। ये सीरियल भी खूब चला था।
थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान
मनिबेन.कॉम
स्मृति ईरानी ने कॉमेडी सीरियल में भी काम किया, जिसका नाम मनिबेन.कॉम था। इससे वह दर्शकों को हंसाने में सफल रहीं।
विरुद्धः हर रिश्ते का कुरुक्षेत्र
एक्ट्रेस ने सीरियल विरुद्धः हर रिश्ते का कुरुक्षेत्र में भी काम किया। इसमें उन्होंने वसुधा नाम की लड़की का रोल किया था।
रामायण
स्मृति ईरानी माता सीता का रोल भी कर चुकी हैं। उन्होंने टीवी की रामायण में सीता का रोल किया था, जो लोगों ने पसंद किया।
