By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

स्मृति ईरानी के हिट टीवी सीरियल्स की लिस्ट

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने टीवी की दुनिया में दमदार वापसी की है। उन्होंने एक बार फिर अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिल में जगह बना ली है।

स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो तो सभी को पता है। लेकिन उन्होंने और भी कई सीरियल्स में काम किया है। चलिए उनके बारे में बताते हैं।

हिट सीरियल्स

साल 2000 से 2008 तक स्मृति ईरानी ने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का रोल निभाया। जो काफी पॉपुलर हुआ।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

Instagram: smritiirani

फिर सीरियल तीन बहूरानियां में काम किया। इसमें उन्होंने वृंदा का किरदार निभाया। इस सीरियल में उन्होंने सिर्फ 1 साल काम किया।

तीन बहूरानियां

PC: IMDb

सीरियल थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान में स्मृति ने उमा का रोल निभाया। ये सीरियल भी खूब चला था।

थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान

PC: IMDb

मनिबेन.कॉम

स्मृति ईरानी ने कॉमेडी सीरियल में भी काम किया, जिसका नाम मनिबेन.कॉम था। इससे वह दर्शकों को हंसाने में सफल रहीं।

PC: IMDb

विरुद्धः हर रिश्ते का कुरुक्षेत्र

एक्ट्रेस ने सीरियल विरुद्धः हर रिश्ते का कुरुक्षेत्र में भी काम किया। इसमें उन्होंने वसुधा नाम की लड़की का रोल किया था।

PC: IMDb

रामायण

PC: IMDb

स्मृति ईरानी माता सीता का रोल भी कर चुकी हैं। उन्होंने टीवी की रामायण में सीता का रोल किया था, जो लोगों ने पसंद किया।

BB19: टॉप 5 से गायब नीलम-अमाल और तान्या, दूसरे नंबर पर बशीर, जानिए किसे मिला नंबर 1 का ताज

 Click Here