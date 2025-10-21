By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 21, 2025
इन गंधों को सूंघते हुए घरों में घूस जाते हैं सांप, जानिए बचाव के उपाय
सांपों को कुछ चीजों की गंध इतनी पसंद आती है कि वो उन्हें सूंघते हुए हमारे घरों में घूस जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही गंध और उनसे बचाव के उपाय।
सांपों का पसंदीदा गंध
चूहों का मूत्र और मल सांपों को आकर्षित करता है। चूहे सांपों का मुख्य भोजन हैं। घर में चूहों की मौजूदगी सांपों को बुलाती है। ऐसे में घरों में चूहों को भगाने का उपाय करते रहना चाहिए।
चूहों की गंध
पक्षियों की बीट और अंडों की गंध सांपों को खींचती है। घोंसले या मुर्गीखाने के पास सांप आते हैं। घर के आसपास पक्षी रहते हो, तो साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें।
पक्षियों की बीट
सड़ता कचरा और खाद का ढेर सांपों को बुलाता है। यह नमी और कीड़े पैदा करता है, जो सांपों का भोजन हैं। ऐसे में खाद को घर से दूर रखें।
खाद और कचरा
कुत्ते-बिल्ली के भोजन की गंध चूहों को लुभाती है, जो सांपों को आकर्षित करते हैं। भोजन को ढककर रखें और बिखरने ना दें।
पालतू जानवर के भोजन
किचन में मांस, मछली की गंध चूहों-मेढ़कों को बुलाती है। सांप इनके पीछे घर में घुसते हैं। खाने को फ्रिज में ढककर रखें।
मांस-मछली की गंध
चमेली, लेमनग्रास की गंध कीड़े-चूहों को आकर्षित करती है। सांप इनके पीछे झाड़ियों में छिपते हैं। घर के पास घने पौधे ना लगाएं।
फूलों की सुगंध
घर साफ रखें, कचरा हटाएं। चूहों का नियंत्रण करें। भोजन ढकें, झाड़ियां काटें। सांप दिखे तो विशेषज्ञ बुलाएं। नंगे पैर ना चलें।
बचाव के उपाय
चूहों, खाद, मांस की गंध सांपों को घर बुलाती है। साफ-सफाई, सतर्कता और जागरूकता से सांपों का खतरा टालें।
गंधों से सतर्क रहें
