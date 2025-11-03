By Mohit
फोन की स्क्रीन हमेश रहेगी ऑन, टिप्स

स्मार्टफोन में कई ऐसे भी फीचर्स होते हैं जिन्हें यूजर्स बेहद कम ही इस्तेमाल करते हैं या उन्हें इनके बारे में पता ही नहीं होता।

फोन में एक फीचर ऐसा भी है जिसे ऑन कर लेने के बाद स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी।

आमतौर पर स्मार्टफोन यूजर्स की स्क्रीन 30 सेकेंड्स या कुछ मिनट के भीतर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है।

फोन में मिलने वाले 'Lock Screen' फीचर के जरिए इसकी टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है।

मसलन अगर आप चाहते हैं कि फोन की स्क्रीन ऑफ ही न हो तो आप 'Never' के विकल्प को चुन सकते हैं।

ये विकल्प आप तभी चुनें जब आप फोन पर कोई लंबा आर्टिकल आदि पढ़ रहे हों या कोई वीडियो देख रहे हों।

यानी आपको बार-बार फोन स्क्रीन को अनलॉक करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

बता दें कि 'Never' के विकल्प को चुन लेने के बाद जब तक आप खुद से फोन को लॉक नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन ऑन ही रहेगी नतीजन बैटरी की खपत काफी बढ़ जाएगी।

ऐसे में जब-जब आपको जरूरत हो तभी इस फीचर का इस्तेमाल करें।

