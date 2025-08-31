By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025
रिलेशनशिप में झगड़े को संभालने के स्मार्ट तरीके
किसी के साथ प्यार और उसके साथ रहना एक खूबसूरत एहसास होता है। हर कोई चाहता है कि पार्टनर के साथ खुशी से रहें।
रिलेशनशिप
लेकिन प्यार के साथ लड़ाई होना भी आम बात है। कितना भी प्यारा रिश्ता हो, लड़ाई के बिना नहीं चल सकता।
लड़ाई-झगड़ा
हर रिलेशनशिप में छोटी-मोटी लड़ाई चल जाती है लेकिन बड़े झगड़ों के कारण रिश्ता टूट जाता है। मनमुटाव नहीं होना चाहिए।
मनमुटाव
अगर आप रिलेशनशिप में भी झगड़े खूब होते हैं, तो उन्हें संभालने के लिए कुछ स्मार्ट और सिंपल तरीके हम आपको बताते हैं।
कैसे संभालें
अगर पार्टनर किसी बात पर आपसे झगड़ा कर रहा है, तो फौरन रिएक्शन देने से बचें। रिएक्ट करने से लड़ाई बढ़ती है।
नो रिएक्शन
बात सुनें
लड़ाई किस बात पर शुरू हुई, उसे समझने और सुनने की कोशिश करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात सुनी गई।
गलत भाषा
ज्यादातर लोग लड़ाई होने पर गलत भाषा, ताने या अपशब्द कह जाते हैं। ऐसा कहने से बचें। इससे लड़ाई के बाद भी मन में बातें रह जाती हैं।
सॉल्व करें
झगड़े के कुछ देर बाद ही एक दूसरे से बात करके मैटर को सॉल्व करें। रात में बिना झगड़ा खत्म किए न सोएं। वरना अगला दिन भी खराब होगा।
गलती
अगर लड़ाई आपकी किसी गलती के कारण शुरू हुई है, तो उसे मानकर बात को खत्म करें। साथ ही पार्टनर से खुलकर बात करें।
मैटर जानें
अगर आपकी लड़ाई एक ही मैटर पर बार-बार होती है। तो उस पर बात करके चीजों को सुलझाएं।
