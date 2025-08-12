By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 12, 2025

घर की बगिया में कीवी उगाने के स्मार्ट टिप्स

कीवी एक पौष्टिक फल है जिसमें विटामिन C, K और E के साथ-साथ पोटैशियम और फाइबर भी होते हैं।

घर के बगीचे में आसानी से कीवी उगा सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

कीवी की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, अच्छी जल निकासी और धूप वाली जगह आवश्यक है।

कीवी पौधे को लगाने से पहले मिट्टी की जांच करें और pH स्तर 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए।

कीवी के पौधे को सहारा देने के लिए ट्रेलिस सिस्टम का उपयोग करें जिससे वे अच्छी तरह बढ़ सकें।

नियमित रूप से पानी देना और खाद डालना कीवी के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

कीवी के पौधों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित देखभाल और रोकथाम की जरूरत होती है।

कीवी की फसल को सही समय पर काटना जरूरी है, जब वे पूरी तरह पक जाएं और मिठास आ जाए।

