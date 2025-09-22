By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025

ऑल्टो, स्विफ्ट जैसी कारें अब इतनी सस्ती

फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और ग्राहक इस मौके पर नई कार खरीदने की प्लानिंग करते हैं।

कर रहे प्लान?

जीएसटी की नई दरें भी लागू हो चुकी हैं। ऐसे में हम आपको नई जीएसटी दर लागू होने के बाद छोटी कारों की कीमत कितनी हो गई हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

नई दरें लागू

मारुति स्विफ्ट, वैगन आर, ऑल्टो, टाटा टियागो, रेनो क्विड, एस-प्रेसो और हुंडई i10, सेलेरियो की नई कीमतें क्या हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

सबसे पहले बात मारुति स्विफ्ट की करते हैं। स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 5.79 लाख रुपये (शुरुआती एक्स शोरूम) है।

मारुति स्विफ्ट

Photo: Maruti

स्विफ्ट की कीमत में 79,600 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 4.99 लाख रुपये (शुरुआती एक्स शोरूम) है।

वैगन आर

Photo: Maruti

ऑल्टो K10 की कीमत में 1,07,600 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 3.70 लाख रुपये (शुरुआती एक्स शोरूम) है।

ऑल्टो K10

Photo: Maruti

टाटा टियागो की कीमत में 75,000 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 4.57 लाख रुपये (शुरुआती एक्स शोरूम) है।

टाटा टियागो

रेनो क्विड की कीमत में 55,095 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 4.29 लाख रुपये (शुरुआती एक्स शोरूम) है।

रेनो क्विड

Photo: Renault

मारुति की इस इस कार की कीमत में 1,29,600 रुपये तक की कटौती हुई हैनई कीमत 3.50 लाख रुपये (शुरुआती एक्स शोरूम) है

एस-प्रेसो

Photo: Maruti

