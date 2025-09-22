By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025
ऑल्टो, स्विफ्ट जैसी कारें अब इतनी सस्ती
फेस्टिव
सीजन शुरू हो चुका है और ग्राहक इस मौके पर नई कार खरीदने की
प्लानिंग
करते हैं।
कर रहे प्लान?
जीएसटी की नई दरें भी लागू हो चुकी हैं। ऐसे में हम आपको नई जीएसटी दर लागू होने के बाद छोटी कारों की कीमत कितनी हो गई हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
नई दरें लागू
मारुति
स्विफ्ट
,
वैगन
आर
,
ऑल्टो
, टाटा
टियागो,
रेनो
क्विड,
एस-प्रेसो
और
हुंडई
i10,
सेलेरियो
की नई कीमतें क्या हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले बात मारुति
स्विफ्ट
की करते हैं।
स्विफ्ट
की कीमत में 84,600 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 5.79 लाख रुपये (शुरुआती
एक्स
शोरूम
) है।
मारुति
स्विफ्ट
Photo: Maruti
स्विफ्ट
की कीमत में 79,600 रुपये तक की कटौती
हुई
है। नई कीमत 4.99 लाख रुपये (शुरुआती
एक्स
शोरूम
) है।
वैगन
आर
Photo: Maruti
ऑल्टो
K10
की
कीमत
में
1,07
,600 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत
3
.
70
लाख रुपये (शुरुआती
एक्स
शोरूम
) है।
ऑल्टो
K10
Photo: Maruti
टाटा
टियागो
की कीमत में 7
5
,
0
00 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत
4
.
57
लाख रुपये (शुरुआती
एक्स
शोरूम
) है।
टाटा
टियागो
रेनो
क्विड
की
कीमत
में 55,095 रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमत 4.29 लाख रुपये (शुरुआती
एक्स
शोरूम
) है।
रेनो
क्विड
Photo: Renault
मारुति
की
इस
इस
कार
की
कीमत
में
1,29,600
रुपये तक
की
कटौती
हुई
है
।
नई
कीमत
3.50
लाख
रुपये
(
शुरुआती
एक्स
शोरूम
)
है
।
एस-प्रेसो
Photo: Maruti
