By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025
बांग्लादेश के कप्तान की खूबसूरत वाइफ, 10 PHOTOS
एशिया कप के पहले सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को पटखनी दे दी है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास इस जीत के साथ चर्चा में हैं।
लिटन दास
ऐसे में आज हम आपको बांग्लादेश के कप्तान की खूबसूरत वाइफ से मिला रहे हैं, जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं।
कप्तान की वाइफ से मिलिए
बांग्लादेश के कप्तान लिटिन दास की वाइफ का नाम देवोश्री सोंचिता है।
देवोश्री सोंचिता
वे मूल रूप से बांग्लादेश के दिनाजपुर की रहने वाली हैं और बचपन से जवानी तक वहीं पली-बढ़ी हैं।
दिनाजपुर की हैं सोंचिता
लिटन दास और देवोश्री ने लंबी डेटिंग के बाद साल 2019 में शादी की थी।
2019 में की थी शादी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी।
हिंदू रीति-रिवाजों से शादी
लिटन दास की वाइफ देवोश्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें भी फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
लिटन दास और देवोश्री की जोड़ी बेहद शानदार नजर आती है। यह कपल सोशल मीडिया पर हिट है।
शानदार जोड़ी
लिटन दास और उनकी वाइफ हिंदू त्योंहारों को धूमधाम से मनाते हैं। इस कपल को घूमने फिरने का भी शौक है।
घूमने फिरने के शौकीन
