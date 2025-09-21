By Vimlesh Kumar Bhurtiya
बांग्लादेश के कप्तान की खूबसूरत वाइफ, 10 PHOTOS

एशिया कप के पहले सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को पटखनी दे दी है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास इस जीत के साथ चर्चा में हैं।

लिटन दास

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आज हम आपको बांग्लादेश के कप्तान की खूबसूरत वाइफ से मिला रहे हैं, जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं।

कप्तान की वाइफ से मिलिए

Pic Credit: Social Media

बांग्लादेश के कप्तान लिटिन दास की वाइफ का नाम देवोश्री सोंचिता है।

देवोश्री सोंचिता

Pic Credit: Social Media

वे मूल रूप से बांग्लादेश के दिनाजपुर की रहने वाली हैं और बचपन से जवानी तक वहीं पली-बढ़ी हैं।

दिनाजपुर की हैं सोंचिता

Pic Credit: Social Media

लिटन दास और देवोश्री ने लंबी डेटिंग के बाद साल 2019 में शादी की थी।

2019 में की थी शादी

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी।

हिंदू रीति-रिवाजों से शादी

Pic Credit: Social Media

लिटन दास की वाइफ देवोश्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें भी फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

Pic Credit: Social Media

लिटन दास और देवोश्री की जोड़ी बेहद शानदार नजर आती है। यह कपल सोशल मीडिया पर हिट है।

शानदार जोड़ी

Pic Credit: Social Media

लिटन दास और उनकी वाइफ हिंदू त्योंहारों को धूमधाम से मनाते हैं। इस कपल को घूमने फिरने का भी शौक है।

घूमने फिरने के शौकीन

Pic Credit: Social Media

