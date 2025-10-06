By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

स्किन डॉक्टर ने बताया चेहरे का कालापन कैसे होगा दूर

धूप, धूल या किसी हार्मोनल डिस्बैलेंस के कारण चेहरे पर अक्सर कालापन हो जाता है।

चेहरे का कालापन

कालापन दूर करने के लिए लोग कई तरह की क्रीम या घरेलू उपाय अपनाते हैं। लेकिन खास असर नहीं होता।

ब्यूटी प्रोडक्ट्स

डॉक्टर उपासना वोहरा ने चेहरे का कालापन दूर करने के लिए आसान और घरेलू तरीका बताया है।

स्किन डॉक्टर

डॉक्टर ने बताया बेसन में टमाटर का रस, आलू का रस और दही मिक्स करके लेप बनाएं।

बेसन का लेप

इस लेप को चेहरे पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने पर पानी से धोएं।

चेहरे पर लगाएं

कितनी बार

इस लेप को हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। इसे लगाने से चेहरे का कालापन दूर हो जायेगा।

निखार लाये

इस लेप को लगाने से चेहरे पर निखार भी आता है और डेड स्किन साफ होती है।

नमी बनाये

बेसन-दही वाला लेप चेहरे का रूखापन कम करेगा और नमी देगा। इसे ड्राई स्किन वाले लोग लगा सकते हैं।

बालों में प्याज का रस लगाने के फायदे

 Click Here