चेहरे पर गुलाब जल के साइड इफेक्ट्स
गुलाब जल का इस्तेमाल सदियों से कॉस्मैटिक्स में होता आया है। यह एक नेचुरल स्किन टोनर है पर हर त्वचा पर इसका असर अलग हो सकता है।
1. संवेदनशील त्वचा पर दुष्प्रभाव: कुछ लोगों में गुलाब जल से एलर्जी या त्वचा पर जलन हो सकती है।
स्किन ड्राईनेस: अत्यधिक उपयोग से त्वचा की प्राकृतिक नमी खो सकती है।
मिलावट: गुलाब जल में मिलावट होने पर त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
स्किन इंफेक्शन: खुली त्वचा पर गुलाब जल लगाने से संक्रमण का खतरा हो सकता है।
जलन या लालिमा: आंखों के आसपास गुलाब जल लगाने से जलन और लाली हो सकती है।
गुलाब जल को टोनर के रूप में दिन में दो बार उपयोग करना उचित होता है।
त्वचा संबंधी समस्याओं पर गुलाब जल उपयोग से पहले डॉक्टर से परामर्श लें।
