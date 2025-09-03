By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 03, 2025
इन बातों के लिए कभी न बोलें 'सॉरी'
जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशन आती ही है, जब लगता है कि सॉरी बोलकर बातों को खत्म किया जा सकता है।
लाइफ सिचुएशन
रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप कई जगहों पर हम सॉरी कहकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड कर लेते हैं।
सेल्फ रिस्पेक्ट
सॉरी काफी आसान और छोटा शब्द है लेकिन इसका मतलब काफी बड़ा है। ऐसे में इस शब्द को काफी सोचकर यूज करना चाहिए।
सॉरी
कुछ बातों के लिए सॉरी कभी नहीं बोलना चाहिए। फिर चाहे आपके रिश्ते ही क्यों न बिगड़ रहे हो। चलिए बताते हैं कब सॉरी न बोलें।
कब न बोलें
हर व्यक्ति आजाद है और ऐसे में अगर आप अपनी राय या विचार कही पर रखते हैं। तो इसके लिए माफी बिल्कुल न मांगे।
विचारों के लिए
सेल्फ लव
अगर आप अपनी खुशी पहले चुन रहे हैं, तो लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे लेकिन इसके लिए सॉरी न कहें।
फैमिली के लिए
अगर आप सिर्फ अपने पति, पैरेंट्स, बच्चों की केयर में लगी हैं और बाकि रिश्तों को साइड रख दिया है। तो यहां पर भी सॉरी नहीं कहना है।
सफलता के लिए
महिलाएं जब भी सफलता की ओर बढ़ती हैं, तो कई अड़चनें और ताने मिलते हैं। ऐसे में आप इन चीजों पर ध्यान न दें और आगे बढ़ें।
गलतियां
अगर आपने कोई गलती नहीं की और आप बात को खत्म करने के लिए सॉरी कहती हैं। तो सामने वाला आपको कुछ नहीं समझेगा।
रिलेशनशिप
अक्सर रिलेशनशिप में रहते हुए बिना किसी कारण के हम पार्टनर को सॉरी कहते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें।
