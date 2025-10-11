By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 11, 2025
पायल और कंगन ही नहीं ये 5 चीजें भी हैं सुहाग की निशानियां, जानिए इनका महत्व
भारतीय संस्कृति में सुहाग की निशानियां विवाहित स्त्री की पहचान हैं। मंगलसूत्र, सिंदूर समेत 5 चीजें पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक हैं। आइए, इनका महत्व जानें।
सुहाग की 5 निशानियां
हिंदू संस्कृति में सुहाग की निशानियां विवाह के पवित्र बंधन को दर्शाती हैं। ये ना केवल सौंदर्य बढ़ाती हैं, बल्कि पति की सलामती और सुखी जीवन की कामना भी करती हैं।
सुहाग की निशानियां क्यों खास?
मंगलसूत्र सुहाग की सबसे महत्वपूर्ण निशानी है। काले मोतियों और सोने का यह हार पति-पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। इसे पहनना पति की लंबी उम्र की कामना करता है।
मंगलसूत्र - सुहाग की डोर
सिंदूर माथे पर लगाया जाने वाला लाल रंग है, जो सुहाग की खुशी और पति की सलामती का प्रतीक है। यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत और भक्ति को दर्शाता है।
सिंदूर
बिछिया पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। यह सुहागिन की पहचान और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। चांदी की बिछिया स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए पहनी जाती है।
बिछिया
हिंदू संस्कृति में नथ या नथनी सबसे पारंपरिक और सांस्कृतिक आभूषणों में से एक है। यह विवाहिता महिला की पहचान मानी जाती है।
नथ
विवाहित महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण मानती हैं। सुहागिन के लिए 16 सोलह शृंगार की चीजों में बिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है।
बिंदी
ये निशानियां हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। ये ना केवल सुहागिन की पहचान हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को भी मजबूत करती हैं।
सुहाग और हिंदू संस्कृति
मंगलसूत्र, सिंदूर आदि का धार्मिक महत्व है। ये पति-पत्नी के बंधन को पवित्र करते हैं। सुहाग की निशानियां पति के सौभाग्य और सुरक्षा की कामना के लिए होता है।
आध्यात्मिक महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
