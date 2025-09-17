By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025

जेवरों की चमक बढ़ाएं- घरेलू हैक्स!

जेवरों की सफाई क्यों जरूरी है? नियमित सफाई से जेवर नए जैसे बने रहते हैं और उनकी चमक बरकरार रहती है।

जेवरों की सफाई

बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर जेवरों पर लगाएं। कुछ मिनट बाद नरम ब्रश से साफ करें।

1

आधा कप पानी में एक चमच अमोनिया मिलाएं और जेवरों को डुबोकर रखें।

2

नरम ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर जेवरों को हल्के हाथ से साफ करें।

3

सिरका और बेकिंग सोडा: इस मिश्रण से चांदी के जेवरों की सफाई करने से वे चमक उठते हैं।

4

सोने के जेवरों को बीयर में भिगोकर रगड़ें और फिर पानी से धो लें, चमक आ जाएगी।

5

एल्युमिनियम फॉयल: चांदी के जेवरों को एल्युमिनियम फॉयल और गर्म पानी में रखें।

6

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। जेवरों की सफाई करते समय नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरतें।

नोट

