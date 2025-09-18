By Shubhangi Gupta
मिक्सर जार की सफाई के स्मार्ट टिप्स

मिक्सर जार की नियमित सफाई से उसकी उम्र बढ़ती है और जीवाणु और दुर्गंध से भी बचे रहते हैं।

क्लीनिंग टिप्स

जार को खाली करने के बाद तुरंत गर्म पानी से धोएं जिससे अवशेष आसानी से निकल जाएं।

1

Photo: Adobe Stock

चिपके हुए अवशेषों को हटाने के लिए नमक और गर्म पानी का उपयोग करें।

2

जार के ब्लेड को साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग करें, ध्यान रहे ब्लेड तेज होते हैं।

3

सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण जार को दाग-मुक्त और साफ बनाता है।

4

Video: Pexels

जार को सुखाने के लिए उल्टा करके रखें जिससे पानी निकल जाए और बदबू ना आए।

5

हर उपयोग के बाद जार के ढक्कन को अच्छे से साफ करें। समय-समय पर जार के रबर गैस्केट को भी साफ करें और जांचें।

6

अगर जार में बदबू आ रही हो, तो नींबू के रस का प्रयोग करें।

नींबू का रस

