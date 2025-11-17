By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चांदी की अंगूठी किस उंगली में पहनना शुभ होता है ?
सोना-चांदी से लेकर लोग अलग-अलग धातु की अंगूठी धारण करते हैं। फैशन के अलावा इसे पहनने की धार्मिक वजह भी होती है।
धार्मिक वजह
चांदी हो या सोने की अंगूठी इसे पहनने कुछ नियम होते हैं और आपको इसे उन नियमों का पालन करते हुए ही पहनना चाहिए जिससे इसके पूर्ण लाभ मिलते हैं।
अंगूठी से जुड़े नियम
आज हम आपको ज्योतिष के मुताबिक बताएंगे कि चांदी की अंगूठी किस उंगली में धारण करना शुभ माना जाता है।
किस उंगली में धारण करें
ज्योतिष के मुताबिक, तर्जनी उंगली पर चांदी की अंगूठी पहनने से सौभाग्य मिलता है और जीवन में आने वाली कोई भी बुराई दूर रहती है।
तर्जनी उंगली
मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। इस उंगली को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। इस ग्रह के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए विशेष रत्नों का उपयोग किया जाता है।
मध्यमा उंगली
ऐसे में चांदी की अंगूठी पहनने से यह संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए चांदी की अंगूठी मध्यमा उंगली में नहीं पहनना चाहिए।
नहीं पहनने की वजह
अनामिका उंगली में चांदी का अंगूठी पहन सकते हैं। यह शरीर में ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकती है और मानसिक शांति प्रदान करती है।
अनामिका उंगली
हाथ की छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस उंगली का संबंध बुध ग्रह से होता है।
छोटी उंगली
हाथ के अंगूठे को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। इस उंगली पर चांदी का अंगूठी पहनना सौभाग्य और विकास का प्रतीक हो सकता है। साथ ही धन वृद्धि में मदद करता है।
अंगूठे में पहनने के लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
चाणक्य नीति: जब चारों तरफ से परेशानी आने लगे, तो क्या करें?
Click Here