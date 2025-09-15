By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

पुरुषों के लिए चांदी की चेन की 7 डिजाइंस

चांदी पहनने का ट्रेंड फिर से लौट रहा है। अब लोग सोने के बजाय चांदी की चेन गले में पहनना पसंद कर रहे हैं।

चांदी की चेन

पुरुष स्टाइल के लिए चांदी की चेन गले में पहन रहे हैं। इसमें कई डिजाइन आने लगी हैं और ये ज्यादा महंगी नहीं होती।

पुरुषों के लिए

चांदी की चेन पहनना फायदेमंद भी बताया जाता है। चलिए आपको कुछ खास डिजाइंस दिखाते हैं।

लेटेस्ट डिजाइंस

जंजीर स्टाइल में चांदी की चेन भी आजकल खूब चल रही है। इस तरह की चेन सुंदर लगेगी। 

जंजीर स्टाइल

Instagram: chaindesignlatest

अगर हल्की चेन पहनना पसंद है, तो पतली डिजाइन चुनें। इसमें आप किसी भगवान का पेंडेंट या कुछ और डाल सकते हैं।

पतली डिजाइन

Instagram: chaindesignlatest

मटर डिजाइन

मटर माला स्टाइल में हल्की डिजाइन वाली चांदी की चेन भी आप चुन सकते हैं। इस तरह की डिजाइन अच्छी लगती है।

Instagram: chaindesignlatest

ठोस डिजाइन

भारी और ठोस डिजाइन वाली चांदी की चेन चाहिए, तो ऐसी चुनें। स्टाइलिश लड़कों पर ये जचेगी।

Instagram: chaindesignlatest

फ्लैट डिजाइन

Instagram: chaindesignlatest

फ्लैट स्टाइल वाली चेन भी आप खरीद सकते हैं। ये गले में सुंदर लगेगी और थोड़ा हैवी लुक में होगी।

राउंड स्टाइल

Instagram: chaindesignlatest

सिल्वर चेन में राउंड स्टाइल भी खूब चल रहा है। इस तरह की डिजाइन गले में चुभेगी नहीं।

कड़ी चेन

चांदी की चेन में कड़ी डिजाइन भी चुन सकते हैं। इस तरह की चेन पहनने पर अट्रैक्टिव लुक मिलेगा।

Instagram: chaindesignlatest

KSBKBT की ‘परी’ के ग्लैमरस लुक्स

 Click Here