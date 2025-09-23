By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 22, 2025
नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान जौ क्यों बोया जाता है? जानिए महत्व
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के लिए कलश स्थापना के साथ जौ बोना एक विशेष रिवाज है। आइए जानें इसका पवित्र महत्व।
नवरात्रि 2025
नवरात्रि में कलश स्थापना मां दुर्गा के आह्वान का प्रतीक है। जौ बोना इस पूजा का अभिन्न हिस्सा है, जो समृद्धि लाता है।
कलश स्थापना का महत्व
जौ को जीवन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे बोने से मां दुर्गा की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
जौ क्यों बोया जाता है?
वेदों में जौ को पवित्र अनाज माना गया है। यह सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे घर में शांति आती है।
शास्त्रीय महत्व
जौ बोना प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अंकुरण से मां प्रकृति की शक्ति और जीवन चक्र का सम्मान होता है।
प्रकृति का प्रतीक
जौ का अच्छा अंकुरण सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि का संकेत है। इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है।
सुख-समृद्धि का वरदान
मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उसमें जल छिड़कें और कलश के पास रखें। शुभ मुहूर्त में इसे मां को अर्पित करें।
जौ बोने की विधि
जौ का तेजी से अंकुरण शुभ माना जाता है। धीमा अंकुरण इंगित करता है कि पूजा में सावधानी बरतें।
जौ का अंकुरण
नवरात्रि के अंत में जौ को नदी या पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। मान्यता है कि यह पवित्र रिवाज घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है।
जौ का विसर्जन
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
