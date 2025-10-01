By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
कौन सा सांप सबसे तेज भागता है?
दुनिया में सांप को सबसे खतरनाक जहरीला जानवर माना जाता है। दुनिया में कई सांप की प्रजातियां मौजूद हैं।
प्रजातियां
लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सबसे तेज गति से चलने वाला सांप कौन सा है?
सबसे तेज भागने वाला सांप
शिकार का सबसे तेज गति से पीछा करने वाला सांप साइडवाइंडर रैटलस्नेक है।
साइडवाइंडर रैटलस्नेक
यह लगभग 29 किलोमीटर की रफ्तार से अपने शिकार पर झपटता मारता है।
रफ्तार
इस सांप के चलने का तरीका अनोखा है, इसलिए इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है।
चलने का तरीका
बता दें कि साइडवाइंडर मेक्सिको और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं।
कहां पाए जाते हैं
दूसरे नंबर पर रैट स्नेक का नाम आता है। सांप जहरीला तो नहीं होता, लेकिन शिकार पर 2.67 मीटर प्रति सेंकेड की रफ्तार से झपट्टा मारता है।
दूसरे नंबर पर
इतना ही नहीं जब भी इस सांप को भूख लगती है, तो ये अपने शिकार को तुरंत मार डालता है।
शिकार
तीसरे नंबर पर काटन माउथ आता है। यह सिर्फ 2.97 मीटर प्रति सेंकेड की रफ्तार से शिकार तक पहुंच जाता है।
काटन माउथ स्नेक
चौथे नंबर पर भारत में पाया जाने वाला किंग कोबरा है। किंग कोबरा 3.33 मीटर प्रति सेंकेड की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है।
किंग कोबरा की स्पीड
मौसम के अनुसार बदल जाता है सांपों के सोने का समय
Click Here