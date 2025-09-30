By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
ज्यादा पॉर्न देखने से सेहत पर होते हैं ये नुकसान
इंटरनेट की असीम उपलब्धता ने पॉर्न को आसानी से सभी की पहुंच में ला दिया है। युवाओं के बीच पॉर्न देखना काफी आम हो चुका है।
पॉर्न
लेकिन क्या आप पॉर्न देखने के सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानते हैं। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।
साइड इफेक्ट
पॉर्न से सबसे ज्यादा बुरा असर आजकल की सेक्स लाइफ पर पड़ रहा है। पॉर्न देखने के बाद हमें पार्टनर से ज्यादा उम्मीद हो जाती है।
सेक्स लाइफ
पॉर्न देखने से दिमाग पर भी बुरा असर होता है। इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, जिसका असर डेली लाइफ पर होता है।
मेंटल स्ट्रेस
पॉर्न देखने वाले पुरुषों को शीघ्रपतन की समस्या से जूझते हुए देखा गया है। ये एक स्टडी में पाया गया है।
शीघ्रपतन
डिप्रेशन
पॉर्न ज्यादा देखने वाले लोग जल्द ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें अपनी सेक्स लाइफ भी फिल्मों जैसी चाहिए।
इंटीमेसी
पॉर्न देखने वाले पुरुष इंटीमेसी पर ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से उनकी सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है।
क्या करें
पॉर्न की लत की तुलना आप शराब से कर सकते हैं। इसे कम से कम देखें और ज्यादा लत न लगाएं।
डॉक्टर से सलाह
पॉर्न देखने से अगर सेक्स लाइफ पर बुरा असर हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।
रोजाना ओट्स खाने से क्या होता है
Click Here