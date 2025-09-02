By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 02, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

ज्यादा ब्लश लगाने से होते हैं ये नुकसान

चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है ब्लश। ये मेकअप लुक का खास पार्ट होता है।

ब्लश

गालों को रोजी पिंक, रेड लुक देने के लिए लोग कई तरह के शेड वाले ब्लश अप्लाई करते हैं।

लाल गाल

कुछ लोग तो ब्लश न होने पर लिपस्टिक को ही ब्लश की जगह लगा लेते हैं। लेकिन इससे परफेक्ट लुक नहीं मिलता।

लिपस्टिक का यूज

ब्लश अगर आप ज्यादा लगाती हैं या फिर उसकी जगह लिपस्टिक अप्लाई करती हैं। तो ये स्किन के लिए काफी नुकसानदायक है।

नुकसान भी हैं

ब्लश ज्यादा लगाने से त्वचा पर जलन, एलर्जी, खुजली की समस्या हो सकती है। 

स्किन एलर्जी

ड्राई स्किन

ब्लश के ज्यादा इस्तेमाल से गाल ड्राई हो जाते हैं और फिर मेकअप के बाद भी त्वचा खुष्क दिखती है।

एक्ने

ब्लश अगर अच्छा नहीं है, तो एक्ने की समस्या हो सकती है। एक्ने में आपके गालों में धब्बे, ब्लैकहेड्स होंगे।

स्किन बर्न

ब्लश की जगह लिपस्टिक लगा लेती हैं, तो स्किन बर्न की दिक्कत होगी। लिपस्टिक में कई केमिकल होते हैं, जो नुकसान करते हैं।

पोर्स होंगे बंद

ज्यादा ब्लश का इस्तेमाल आपके स्किन पोर्स को बंद कर सकता है। इससे पिंपल्स होने लगेंगे।

क्या करें

ब्लश अच्छी क्वालिटी और ब्रांड का ही इस्तेमाल करें। ब्लश ही जगह लिपस्टिक गालों पर न लगाएं।

