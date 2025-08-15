By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
बालों पर प्याज का रस लगाने के नुकसान
प्याज का रस बालों के लिए प्राकृतिक उपचार माना जाता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
प्याज का रस
खुजली और जलन: कुछ लोगों को प्याज के रस से स्कैल्प में खुजली या जलन हो सकती है।
1
स्कैल्प की सूजन: एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण स्कैल्प में सूजन आ सकती है।
2
Photo: Adobe Stock
बालों का झड़ना: अत्यधिक उपयोग से बाल झड़ सकते हैं या कमजोर हो सकते हैं।
3
गंध की समस्या: प्याज के रस की तेज गंध से कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है।
4
Video: Pexels
रंगत में परिवर्तन: बालों की रंगत में बदलाव हो सकता है, विशेषकर हल्के बालों में।
5
Photo: Adobe Stock
संवेदनशील त्वचा: संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को प्याज का रस नुकसान पहुंचा सकता है।
6
बालों के लिए प्याज का रस तभी फायदेमंद होता है जब इसे सही मात्रा और तरीके से उपयोग किया जाए।
सही तरीका
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
