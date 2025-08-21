By Deepali Srivastava
ज्यादा लहसुन-प्याज खाने के नुकसान

लहसुन-प्याज ऐसी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर हर सब्जी में किया जाता है। इसके बिना स्वाद अधूरा लगता है।

लहसुन-प्याज

लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, जो लहसुन-प्याज पड़ा हुआ मसालेदार खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये नुकसान भी करता है।

मसालेदार

अगर आप लहसुन-प्याज ज्यादा खाते हैं, तो ये शरीर में नुकसान भी पहुंचाता है। चलिए बताते हैं क्या साइड इफेक्ट्स हैं।

क्या हैं नुकसान

लहसुन में सल्फर, विटामिन और खनिज जैसे तत्व होते हैं। लेकिन इसे ज्यादा खाने से पेट दर्द, एसिडिटी, गैस की समस्या होगी।

लहसुन के नुकसान

स्किन रैशेस

ज्यादा लहसुन खाने से स्किन रैशेस हो जाते हैं। लहसुन में एलिनेज नाम का एंजाइम होता है, जो त्वचा में रैशेस, खुजली पैदा करता है।

खून की कमी

ज्यादा लहसुन का सेवन करने से शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं, जो खून को पतला करते हैं।

प्याज के नुकसान

प्याज वैसे तो काफी फायदेमंद है लेकिन ज्यादा खाना सही नहीं। प्याज में सल्फर, फॉस्फोरस, फ्रुक्टेन जैसे तत्व होते हैं।

पेट में गर्मी

प्याज ज्यादा खाने से पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या होती है। वैसे इसकी तासीर ठंडी होती है लेकिन ज्यादा खाना नुकसानदायक है।

माइग्रेन का दर्द

अगर आपको माइग्रेन का दर्द रहता है, तो प्याज कम खाएं। प्याज खाने से सिर में दर्द बढ़ सकता है।

एलर्जी व बदबू

प्याज ज्यादा खाने से स्किन एलर्जी हो सकती है। साथ ही मुंह बदबू आने की समस्या भी होती है।

