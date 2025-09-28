By Deepali Srivastava
साबूदाना खाने के नुकसान
साबूदाना से कई तरह के टेस्टी व्यंजन बनाये जाते हैं। साबूदाना व्रत में भी लोग खूब खाते हैं। इसकी खिचड़ी-खीर बनती है।
साबूदाना
साबूदाना टैपिओका या कसावा की जड़ों से बनता है। इस पौधे की जड़ों को 8-24 महीनों में काटा जाता है। ये स्टार्च से भरपूर होता है।
कैसे बनता है
साबूदाना लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे खाने से सेहत पर क्या असर होता है। चलिए आपको बताते हैं।
खाने के नुकसान
साबूदाना में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। डायबिटीज पेशेंट को ये काफी नुकसान करेगा।
ब्लड शुगर
साबूदाना खाने से वजन भी तेजी से बढ़ता है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है।
वजन बढ़ना
पेट में समस्या
पाचन तंत्र की समस्या भी साबूदाना से हो सकती है। ज्यादा साबूदाना खाने से पेट दर्द, कब्ज, गैस हो सकती है।
पोषक तत्व की कमी
साबूदाना खाने से सिर्फ पेट भरता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज काफी कम होते हैं।
लो बीपी
साबूदाना ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। लो बीपी वाले लोगों को साबूदाना नहीं खाना चाहिए।
कैल्शियम की कमी
ज्यादा साबूदाना खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। इससे हड्डियों में दर्द हो सकता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
