By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 25, 2025
तुलसी की पत्तियां चबाने के नुकसान
भारत में तुलसी की पूजा की जाती है। उन्हें मां की तरह पूजा जाता है। तो वही तुलसी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है।
तुलसी
तुलसी कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। इसका लोग काढ़ा और चाय बनाकर पीते हैं।
काढ़ा या चाय
कई लोग तुलसी की पत्तियां ऐसे ही चबाकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं।
पत्तियां चबाना
तुलसी की पत्तियां विटामिन सी, जिंक, आयरन, कैल्शियम से भरपूर होती हैं। लेकिन इन्हें चबाकर खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है।
क्या है साइड इफेक्ट्स
तुलसी की पत्तियों में पारा और आयरन काफी ज्यादा पाया जाता है। ऐसे में इसे ज्यादा चबाकर खाने से दांतों में सड़न हो सकती है।
दांत खराब
पाचन तंत्र
तुलसी की पत्तियां ज्यादा चबाकर खाने से पाचन तंत्र पर भी बुरा असर होता है। इससे पेट खराब हो सकता है।
पायरिया
ज्यादा तुलसी की पत्तियां पायरिया की समस्या भी पैदा कर सकती है। मसूड़ों से खून भी आने लगता है।
फायदे क्या हैं
तुलसी की चाय, काढ़ा, पानी पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इससे स्ट्रेस कम होता है और पेट की समस्या नहीं रहती।
कैसे खाएं
तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर पी सकते हैं। इसके अलावा चाय या काढ़ा पीना बेहतर ऑप्शन है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
