गेहूं की रोटी खाने के नुकसान
ज्यादातर भारतीय घरों में गेहूं के आटे की रोटी बनाई-खाई जाती है। ये खाने में हल्की, मुलायम और टेस्टी लगती है।
गेहूं की रोटी
गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी6, फोलेट, विटामिन ई, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व होते हैं।
पोषक तत्व
वैसे तो गेहूं की रोटी खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद है लेकिन रोजाना खाना सेहत पर भारी भी पड़ सकता है।
फायदेमंद
चलिए आपको गेहूं की रोटी से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताते हैं। आप गेहूं के साथ अन्य आटा भी मिलाकर खा सकते हैं।
क्या हैं नुकसान
गेहूं की रोटी में ग्लूटेन होता है, जो शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। इससे डायबिटीज के पेशेंट को खतरा होता है।
डायबिटीज
पाचन तंत्र
ज्यादा गेहूं की रोटी खाने से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। गेहूं पचने में थोड़ा टाइम लेता है।
वजन बढ़ाएं
गेहूं की रोटी में कार्ब्स होते हैं, जो वजन को तेजी से बढ़ाते हैं। इससे आपका वेट गेन होगा।
थकान-सुस्ती
गेहूं की रोटी खाने के बाद आपको सुस्ती या थकान लग सकती है। इससे पेट भर जाता है और सुस्ती-नींद आती है।
क्या खाएं
गेहूं के आटे में रागी, बाजरा, जौ और मक्का का आटा मिलवा सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी सेहत के लिए फायदेमंद होती है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
