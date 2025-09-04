By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 04, 2025
गर्मी में रोजाना गोभी खाने के नुकसान
फूल गोभी अब सिर्फ सर्दी के मौसम में ही नहीं बल्कि गर्मी और बरसात में भी खूब मिलती है। लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं।
फूल गोभी
सर्दियों में जो फूल गोभी आती है, उसमें कई पोषक तत्व होते हैं। लेकिन गर्मी-बरसात वाली गोभी में तत्व नहीं होते और न ही स्वाद।
पोषक तत्व
अगर आप गर्मी या बरसात में रोजाना गोभी खाते हैं, तो इससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
नुकसानदायक
गोभी जल्दी पचती नहीं है, ऐसे में पेट दर्द, गैस, अपच, कब्ज की समस्या हो सकती है।
पेट दर्द
थायराइड
फूलगोभी खाने से थायरॉइड ग्रंथि की आयोडीन इस्तेमाल करने की क्षमता कम होती है। शरीर में थायरॉइड बढ़ेगा।
पथरी
रोजाना गोभी खाते हैं, तो पथरी होने की समस्या भी हो सकती है। गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन होगा।
एलर्जी
फूल गोभी में ऐसे तत्व होते हैं, जो एनाफिलेक्सिस को ट्रिगर करते हैं। इससे शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी बढ़ सकती है।
यूरिक एसिड
फूल गोभी का ज्यादा सेवन शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा देता है। इससे जोड़ों में दर्द होने लगता है।
मोटापा
ज्यादा गोभी का सेवन मेटाबॉलिज्म भी स्लो करता है। इससे वजन बढ़ने लगता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
