एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने के नुकसान
ज्यादातर लोग सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खाना खाते हैं। फल-सब्जियों को अच्छे से धोते हैं, जिससे इंफेक्शन न हो।
स्वाद और सेहत
लेकिन क्या आपका ध्यान खाना पकाने वाले बर्तनों पर कभी जाता है। हम बर्तनों को साफ धोने की बात नहीं कर रहे हैं।
बर्तन से नुकसान
पहले लोग चांदी, तांबा, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया और खाया करते थे। पहले एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होते थे।
एल्युमिनियम के बर्तन
अब हर घर में एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। कुकर, कढ़ाई सब एल्युमिनियम का होता है लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
नुकसानदायक
डॉक्टर्स की राय
वेलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल का कहना है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाने से मेटल भी खाने में मिक्स होता है। क्योंकि ये गर्म हो जाता है।
आयरन-कैल्शियम की कमी
एल्युमिनियम खाने से आयरन और कैल्शियम सोख लेता है। ऐसे में जब वही खाना पेट में जाता है, तो शरीर में भी ये कमी होने लगती है।
दिमाग की बीमारी
एल्युमिनियम के बर्तन में बना खाना खाने से दिमाग से जुड़ी बीमारी जैसे अल्जाइमर, याददाश्त कमजोर होना शामिल है।
वीक नर्वस सिस्टम
एल्युमिनियम के बर्तनों में पका खाना खाने से नर्वस सिस्टम भी धीरे-धीरे वीक होने लगता है।
किडनी-लिवर
किडनी और लिवर की सेहत के लिए भी एल्युमिनियम के बर्तन में पका खाना सही नहीं है।
क्या करें
एल्युमिनियम के बर्तन ज्यादा पुराने हो तो उन्हें हटा दें। अगर इसमें खाना पकाते हैं, तो फौरन हटा दें। पका खाना उसी में न छोड़ें।
