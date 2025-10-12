By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 12, 2025
केमिकल वाली मेहंदी लगाने के नुकसान
मेहंदी हर तीज-त्योहार, शादी-ब्याह का खास हिस्सा बन चुकी है। बिना मेहंदी के हर कार्यक्रम अधूरा रहता है।
मेहंदी
मेहंदी का रंग गाढ़ा-गहरा करने के लिए इसमें कई तरह के केमिकल मिलाये जाते हैं। जो हाथों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
गाढ़ा रंग
ज्यादा केमिकल वाली मेहंदी लगाने से आपके हाथों में एलर्जी या फिर खुजली की समस्या हो सकती है।
एलर्जी-खुजली
केमिकल वाली मेहंदी लगाने से त्वचा पर जलन की समस्या हो सकती है।
जलन
केमिकल मेहंदी ज्यादा देर तक लगाकर रखने से हाथों पर दाने या छाले हो सकते हैं।
छाले
रूखापन
हाथ-पैर की स्किन मुलायम होती है और अगर आप केमिकल यु्क्त मेहंदी लगाती हैं। तो स्किन ड्राई हो सकती है।
स्किन इंफेक्शन
त्वचा सेंसिटिव होती है, ऐसे में आपको स्किन इंफेक्शन का खतरा भी हो सकता है।
क्या करें
केमिकल युक्त मेहंदी लगाने से बचें। मेहंदी हटाने के फौरन बाद सरसों का तेल लगाएं। रातभर मेहंदी लगाकर न रखें।
