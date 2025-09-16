By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025

मरून साड़ी में श्वेता तिवारी का स्टनिंग लुक!

टेलीविजन की दुनिया की चमकती सितारा, श्वेता तिवारी ने एक बार फिर अपने साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच लिया है।

श्वेता तिवारी

Instagram: shweta.tiwari

श्वेता की इस डिजाइनर साड़ी का बॉर्डर देखने लायक है, इस पर  महीन कढ़ाई की गई है।

साड़ी लुक

Instagram: shweta.tiwari

स्टाइलिश ब्लाउज के साथ श्वेता ने अपने पारंपरिक परिधान को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।

स्टाइलिश

Instagram: shweta.tiwari

मेकअप के मामले में भी श्वेता ने न्यूड शेड्स चुने हैं जो साड़ी के रंग के साथ खूब मेल खा रहे हैं।

मिनिमल

Instagram: shweta.tiwari

एक्सेसरीज में उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी का चयन किया, उनका नेकपीस पूर लुक में काफी ज्यादा हाइलाइटिंग है।

नायाब ज्वेलरी

Instagram: shweta.tiwari

श्वेता का हेयरस्टाइल भी काफी आकर्षक है जिसमें उन्होंने बालों को खुला छोड़कर एक सॉफ्ट कर्ल दिया।

हेयरस्टाइल

Instagram: shweta.tiwari

हर बार की तरह श्वेता का ये साड़ी लुक भी खूब वायरल हो रहा है और कई महिलाओं के लिए फैशन इंस्पिरेशन है।

ट्रेंडी

Instagram: shweta.tiwari

श्वेता ने एक बार फिर साबित किया कि वह ना केवल अभिनय में बल्कि फैशन के मामले में भी काफी आगे हैं।

स्टाइल डीवा

Instagram: shweta.tiwari

