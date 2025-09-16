By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025
मरून साड़ी में श्वेता तिवारी का स्टनिंग लुक!
टेलीविजन की दुनिया की चमकती सितारा, श्वेता तिवारी ने एक बार फिर अपने साड़ी लुक से सबका ध्यान खींच लिया है।
श्वेता तिवारी
Instagram:
shweta.tiwari
श्वेता की इस डिजाइनर साड़ी का बॉर्डर देखने लायक है, इस पर महीन कढ़ाई की गई है।
साड़ी लुक
स्टाइलिश ब्लाउज के साथ श्वेता ने अपने पारंपरिक परिधान को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।
स्टाइलिश
मेकअप के मामले में भी श्वेता ने न्यूड शेड्स चुने हैं जो साड़ी के रंग के साथ खूब मेल खा रहे हैं।
मिनिमल
एक्सेसरीज में उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी का चयन किया, उनका नेकपीस पूर लुक में काफी ज्यादा हाइलाइटिंग है।
नायाब ज्वेलरी
श्वेता का हेयरस्टाइल भी काफी आकर्षक है जिसमें उन्होंने बालों को खुला छोड़कर एक सॉफ्ट कर्ल दिया।
हेयरस्टाइल
हर बार की तरह श्वेता का ये साड़ी लुक भी खूब वायरल हो रहा है और कई महिलाओं के लिए फैशन इंस्पिरेशन है।
ट्रेंडी
श्वेता ने एक बार फिर साबित किया कि वह ना केवल अभिनय में बल्कि फैशन के मामले में भी काफी आगे हैं।
स्टाइल डीवा
