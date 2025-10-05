By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
श्वेता तिवारी के ग्रेसफुल साड़ी लुक्स
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बढ़ती उम्र के साथ फिट और जवां होती जा रही हैं। साथ ही उनका फैशन सेंस भी सबसे अलग होता है।
श्वेता तिवारी
Instagram: anshulakapoor
श्वेता को साड़ी पहनने का काफी शौक है। वह खास मौकों पर साड़ी कैरी करती हैं। उनके लुक्स कमाल के होते हैं।
साड़ी लवर
Instagram: anshulakapoor
श्वेता के साड़ी डिजाइंस आप किसी भी पार्टी-फंक्शन में पहन सकती हैं। चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।
ग्रेसफुल लुक्स
Instagram: anshulakapoor
श्वेता ने खूबसूरत डिजाइन वाली बैगनी साड़ी कैरी की है। बॉर्डर वाली इस साड़ी पर उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है।
बैगनी साड़ी
Instagram: anshulakapoor
पिंक कलर की हैवी बॉर्डर वाली साड़ी भी आप किसी पार्टी में पहन सकती हैं। इस पर श्वेता ने जरी डिजाइन ब्लाउज पहना है।
पिंक बॉर्डर साड़ी
Instagram: anshulakapoor
पिंक सिल्क साड़ी
पिंक कलर की शाइन सिल्क साड़ी में श्वेता सुंदर दिख रही हैं। इस पर उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है।
Instagram: shwetatiwari
पीली साड़ी
मल्टी-कलर ब्लाउज के साथ पीली साड़ी भी सुंदर लगेगी। इस तरह की साड़ी किसी खास फंक्शन में पहनें।
Instagram: shwetatiwari
प्री-ड्रेप्ड साड़ी
Instagram: shwetatiwari
लेमन येलो कलर की प्री-ड्रेप्ड साड़ी भी श्वेता पर जच रही है। इस साड़ी पर एक्ट्रेस ने बेल्ट लगाई है।
एथनिक लुक्स पर बनाएं सोनम जैसे हेयर स्टाइल
Click Here