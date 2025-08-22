By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 22, 2025

श्वेता तिवारी के टॉप टीवी शोज!

श्वेता तिवारी, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई है।

श्वेता तिवारी

Instagram: shweta.tiwari

उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की' में 'प्रेरणा' का किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रियता हासिल की।

करियर

Instagram: shweta.tiwari

श्वेता ने 'परवरिश' और 'बेगूसराय' जैसे धारावाहिकों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा।

टीवी शोज

Instagram: shweta.tiwari

श्वेता रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' की विजेता रहीं। इसके अलावा वो  खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी हैं।

रियलिटी...

Instagram: shweta.tiwari

 इस आधुनिक कहानी में श्वेता ने गुनीत सिक्का का किरदार अदा किया था जिसे खूब सराहना मिली।

मेरे डैड की दुल्हन

Instagram: shweta.tiwari Instagram: shweta.tiwari

'एक थी नायिका'- इस थ्रिलर सीरीज में श्वेता ने विभिन्न कहानियों में अभिनय किया।

एक थी नायिका

Instagram: shweta.tiwari Instagram: shweta.tiwari

वेब सीरीज की दुनिया में भी श्वेता ने 'हम तुम और देम' के साथ कदम रखा और अपनी छाप छोड़ी।

वेब सीरीज

Instagram: shweta.tiwari

श्वेता की विविधता और अभिनय कौशल ने उन्हें टेलीविजन की दुनिया में स्टार बनाया।

दमदार अदाकारा

Instagram: shweta.tiwari

