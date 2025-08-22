By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
श्वेता तिवारी के टॉप टीवी शोज!
श्वेता तिवारी, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई है।
श्वेता तिवारी
उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की' में 'प्रेरणा' का किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रियता हासिल की।
करियर
श्वेता ने 'परवरिश' और 'बेगूसराय' जैसे धारावाहिकों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा।
टीवी शोज
श्वेता रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' की विजेता रहीं। इसके अलावा वो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी हैं।
रियलिटी...
इस आधुनिक कहानी में श्वेता ने गुनीत सिक्का का किरदार अदा किया था जिसे खूब सराहना मिली।
मेरे डैड की दुल्हन
'एक थी नायिका'- इस थ्रिलर सीरीज में श्वेता ने विभिन्न कहानियों में अभिनय किया।
एक थी नायिका
वेब सीरीज की दुनिया में भी श्वेता ने 'हम तुम और देम' के साथ कदम रखा और अपनी छाप छोड़ी।
वेब सीरीज
श्वेता की विविधता और अभिनय कौशल ने उन्हें टेलीविजन की दुनिया में स्टार बनाया।
दमदार अदाकारा
