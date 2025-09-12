By Dheeraj Pal
शुक्र प्रदोष व्रत में करें इन मंत्रों का जाप, चमक जाएगा भाग्य!
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि (शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों) को रखा जाता है।
19 सितंबर 2025 को आश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस तिथि को शिव जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं।
शुक्रवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन खुशहाली आती है।
दोष व्रत का समय संध्या यानी शाम का होता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ उनके मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ होता है।
मान्यता है कि प्रदोष व्रत पर शिव जी के मंत्रों के जाप से वो जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। चलिए इन मंत्रों के बारे में जानते हैं।
ऊँ हौं जूं स: ऊँ भुर्भव: स्व: ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।ऊर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ऊँ भुव: भू: स्व: ऊँ स: जूं हौं ऊँ।।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहितन्नो रुद्रः प्रचोदयात्!
करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा ।श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं ।विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व ।जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥
ओम साधो जातये नम:।। ओम वाम देवाय नम:।।ओम अघोराय नम:।। ओम तत्पुरूषाय नम:।।ओम ईशानाय नम:।। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
