By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
पिछली 5 टी-20I पारियों में शुभमन गिल का स्कोर
शुभमग गिल टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।
शुभमन गिल की खराब फॉर्म
Pic Credit: Social Media
कई मैचों से शुभमन गिल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
टी-20 में अच्छा प्रदर्शन नहीं
Pic Credit: Social Media
शुभमन गिल को टीम में संजू सैमसन की जगह शामिल किया गया। और तो और उनकी वजह से ही यशस्वी जायसवाल को टी-20 टीम में जगह नही दी गई।
संजू और जायसवाल की जगह
Video Credit: Social Media
लगातार खराब प्रदर्शन के कारण अब शुभमन गिल पर सवाल उठ रहे हैं। पिछली पांच टी-20 पारियों में उनका प्रदर्शन कैसा है, आइए आज हम आपको बताते हैं।
पिछली पांच पारियों में कैसा है प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 नवंबर 2025 को खेले गए टी-20 मैच में शुभमन गिल ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए थे।
15 रन
Pic Credit: Social Media
6 नवंबर को खेले गए अगले मैच में शुभमन गिल ने 39 गेंदों में 46 रन बनाए, जो टी-20 के लिहाज से बिल्कुल अच्छी पारी नहीं थी।
46 रन
Pic Credit: Social Media
शुभमन गिल ने 8 नवंबर को खेले गए मैच में 16 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए थे।
29 रन
Pic Credit: Social Media
9 दिसंबर 2025 से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुई पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
4 रन
Pic Credit: Social Media
11 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शुभमन गिल 1 गेंद में बिना खाता खोले आउट हो गए।
0 रन
Pic Credit: Social Media
ताजमहल का पुराना नाम क्या है?
Click Here