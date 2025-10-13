By Mohit
PUBLISHED Oct 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

गिल Vs जायसवाल: किसके ज्यादा चौके?

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की गिनती मौजूदा समय के बेस्ट बल्लेबाजों में है।

बेस्ट बल्लेबाज

आज हम आपको टेस्ट फार्मैट में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शतक, कुल रन और चौके-छक्के कितने हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

सबसे पहले बात यशस्वी की करें तो उन्होंने अबतक कुल 26 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान 51.66 की औसत से कुल 2428 रन बना लिए हैं।

जायसवाल के रन

Source: Insta

शतकों की बात करें तो वे अबतक 7 शतक और 2 दोहरे शतक जड़ने में सफल रहे हैं।

कुल शतक

Source: Insta

23 वर्षीय जायसवाल अबतक टेस्ट फार्मैट में कुल 12 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं।

इतने अर्धशतक

Source: Insta

यशस्वी जायसवाल अबतक टेस्ट में 279 चौके और 43 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं।

चौके-छक्के

Source: Insta

बात करें शुभमन गिल की तो वे अबतक कुल 39 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 43.48 की औसत से कुल 2826 रन बना चुके हैं।

गिल के रन

Source: Insta

गिल अबतक टेस्ट में 10 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ने में सफल रहे हैं।

गिल के शतक

Source: Insta

26 वर्षीय शुभमन गिल टेस्ट फार्मैट में अबतक 8 अर्धशतकीय पारी खेलने में भी सफल रहे हैं।

अर्धशतकीय पारी

Source: Insta

शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अबतक 300 चौके और 43 छक्के जड़ चुके हैं। यानी चौकों के मामले में गिल जायसवाल से आगे हैं।

गिल के छक्के

Source: Insta

'हुस्न परी' है वेस्टइंडीज क्रिकेटर की वाइफ

 Click Here