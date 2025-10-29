By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 29, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
शुभमन गिल Vs विराट कोहली: पिछली 5 ODI पारियों में किसका प्रदर्शन बेहतर?
सबसे पहले शुभमन गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में 11 गेंदों पर 8 रन बनाए थे।
सेमीफाइनल में गिल
Pic Credit: Social Media
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भी उनका बल्ला खामोश रहा था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में महज 50 गेंदों में 31 रन बनाए थे और पवेलियन लौट गए थे।
फाइनल में भी नहीं चला बल्ला
Pic Credit: Social Media
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई सीरीज में बतौर कप्तान नजर आए। हालांकि, इस दौरान उनका बल्ला खामोश ही रहा। गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 18 गेंदों पर 10 रन बनाए।
खराब गई ऑस्ट्रेलिया सीरीज
Pic Credit: Social Media
दूसरे मैच में भी गिल का बल्ला खामोश रहा। उन्होंने 9 गेंदों में 9 रन बनाए। तीसरे मैच में भी गिल नहीं चले। वे 26 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए।
अगले दोनों मैच भी निराशाजनक
Pic Credit: Social Media
4 मार्च 2025 को विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी।
सेमीफाइनल में 84 रन
Video Credit: Social Media
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था। उन्होंने 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में 2 गेंदों में 1 रन बनाया था।
फाइनल में 1 रन
Pic Credit: Social Media
9 मार्च के बाद विराट कोहली 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में देखा गया। इस मैच में विराट 8 गेंदों में बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए।
पहले ओडीआई में शून्य
Pic Credit: Social Media
23 अक्टूबर को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी विराट का बल्ला खामोश रहा। उन्होंने इस मैच में 4 गेंदों का सामना किया लेकिन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।
दूसरे में भी शून्य
Pic Credit: Social Media
25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में विराट के ऊपर रन बनाने का दबाव था। उन्होंने इस दबाव को स्वीकार करते हुए 81 गेंदों में नाबाद 74 रनों की पारी खेली और विनिंग शॉट लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई।
तीसरे में शानदार अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
इस तरह विराट कोहली और शुभमन गिल का पिछली 5 पारियों का स्कोरकार्ड देखें तो इस प्रकार होगा। गिल- 8, 31, 10, 9, 24. कोहली- 84, 1, 0, 0, 74. आंकड़ों से साफ है कि पिछली 5 पारियों में विराट कोहली के दो अर्धशतक हैं, जबकि शुभमन गिल सिर्फ एक बार 30 के आंकड़े तक पहुंच पाए हैं।