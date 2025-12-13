By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

गिल Vs संजू: किसके नाम ज्यादा शतक?

भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और संजू सैमसन ने अपने अबतक के करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

सफल क्रिकेटर्स

Source: Insta

गिल को टीम इंडिया में खेलने के लगातार मौके मिले हैं तो वहीं संजू के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में दोनों की अक्सर तुलना भी होती रहती है।

अक्सर तुलना

Source: Insta

आज हम आपको शुभमन और संजू का वनडे, आईपीएल और टी-20 इंटरनेशनल करियर कैसा है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

करियर कैसा?

Source: Insta

सबसे पहले बात संजू की करते हैं। संजू अबतक 16 वनडे मैच, 51 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 176 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

संजू खेल चुके इतने मैच

Source: Insta

इस दौरान संजू के बल्ले से वनडे में 510 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 995 रन और आईपीएल में कुल 4704 रन निकले हैं।

कुल रन

Source: Insta

संजू के नाम वनडे में 1 शतक तो टी-20 इंटरनेशनल और आईपीएल में 3 शतक दर्ज हैं।

संजू के कुल 7 शतक

Source: Insta

बात करें शुभमन गिल की तो वे अबतक 58 वनडे मैच, 35 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 118 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

गिल खेल चुके इतने मैच

Source: Insta

गिल अबतक वनडे में 2818 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 841 रन तो आईपीएल में 3866 रन बना चुके हैं।

कुल रन

Source: Insta

गिल ने वनडे में 8 शतक, टी-20 इंटरनेशनल में 1 शतक तो आईपीएल में कुल 4 शतक जड़े हैं।

गिल के 13 शतक

Source: Insta

अर्शदीप सिंह की सिस्टर से मिलिए

 Click Here