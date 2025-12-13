By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
Cricket
गिल Vs संजू: किसके नाम ज्यादा शतक?
भारतीय बल्लेबाज
शुभमन
गिल और
संजू
सैमसन
ने अपने
अबतक
के
करियर
में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
सफल क्रिकेटर्स
Source: Insta
गिल को टीम इंडिया में खेलने के लगातार मौके मिले हैं तो वहीं
संजू
के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में दोनों की
अक्सर
तुलना भी होती रहती है।
अक्सर तुलना
Source: Insta
आज हम आपको
शुभमन
और
संजू
का
वनडे
,
आईपीएल
और टी-20 इंटरनेशनल
करियर
कैसा है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
करियर कैसा?
Source: Insta
सबसे पहले बात
संजू
की करते हैं।
संजू
अबतक
16
वनडे
मैच,
51
टी-20 इंटरनेशनल मैच और 176
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
संजू खेल चुके इतने मैच
Source: Insta
इस दौरान
संजू
के बल्ले से
वनडे
में 510 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 995 रन और
आईपीएल
में कुल 4704 रन निकले हैं।
कुल रन
Source: Insta
संजू
के नाम
वनडे
में 1 शतक तो टी-20 इंटरनेशनल और
आईपीएल
में 3 शतक दर्ज हैं।
संजू के कुल 7 शतक
Source: Insta
बात करें
शुभमन
गिल की तो वे
अबतक
58
वनडे
मैच, 35 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 118
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
गिल खेल चुके इतने मैच
Source: Insta
गिल
अबतक
वनडे
में 2818 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 841 रन तो
आईपीएल
में 3866 रन बना चुके हैं।
कुल रन
Source: Insta
गिल ने
वनडे
में 8 शतक, टी-20 इंटरनेशनल में 1 शतक तो
आईपीएल
में कुल 4 शतक जड़े हैं।
गिल के 13 शतक
Source: Insta
