शुभमन गिल Vs हैरी ब्रुक: टी 20I में किसने बनाए हैं ज्यादा रन?
शुभमन गिल और हैरी ब्रुक दोनों ही मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट को रेस्ट देकर टी-20 में एक्टिव हैं।
शुभमन गिल बनाम हैरी ब्रुक
इन दोनों बल्लेबाजों की आपस में खूब तुलना होती है। ये मौजूदा समय के ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हैं।
ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर
वनडे और टेस्ट में इन दोनों का कोई जवाब नहीं है। दोनों ने अपनी क्षमता के अनुसार शानदार प्रदर्शन किया है।
शानदार प्रदर्शन
टी-20 क्रिकेट में भी अब ये खिलाड़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको दोनों के टी-20 आंकड़े क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टी-20 में हैं एक्टिव
सबसे पहले हैरी ब्रुक की बात करते हैं। ब्रुक ने अपना टी-20 डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ जनवरी 2022 में किया था।
साल 2022 में ब्रुक ने किया था डेब्यू
तब से अब तक वे इंग्लैंड की टीम के लिए कुल 49 टी-20 मैच खेले चुके हैं। इन 49 मैचों की 42 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है।
खेले हैं कुल 49 मैच
हैरी ब्रुक ने अपने टी-20 करियर के अब तक की 42 पारियों में 29.48 की औसत और 147.90 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 914 रन बनाए हैं। टी-20 में हैरी ब्रुक ने 4 अर्धशतक लगाए हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 81 रन है।
बनाए हैं 914 रन
शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने अपना टी-20 डेब्यू जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में किया था।
शुभमन गिल ने 2023 में किया था डेब्यू
गिल ने अब तक अपने करियर में कुल 22 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 22 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 31.47 की औसत और 141.04 के स्ट्राइक रेट से कुल 598 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 126 रन है।
22 मैचों में बनाए हैं 598 रन
