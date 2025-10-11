By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
एक ही झटके में गिल ने तोड़ दिया कोच गंभीर का रिकॉर्ड, शतकों के मामले में निकले आगे
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया है।
शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 129 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली है। इस शतक के साथ गिल ने कई रिकॉर्ड एक साथ ध्वस्त कर दिए हैं।
129 रनों की खेली पारी
Pic Credit: Social Media
गिल के करियर का यह 10वां टेस्ट शतक था। इससे पहले उन्होंने 9 शतक जड़े थे।
10 वां टेस्ट शतक
Pic Credit: Social Media
शुभमन गिल के शतक के बाद लोग गौतम गंभीर के टेस्ट क्रिकेट के आंकड़े निकालने लगे हैं।
गौतम गंभीर के आंकड़े
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको बता देते हैं कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल में से किसने ज्यादा टेस्ट शतक जड़े हैं।
किसने लगाए हैं ज्यादा शतक
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं गौतम गंभीर की। गंभीर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 58 मैच खेले, जिसकी 104 पारियों में 41.96 की औसत के साथ कुल 4154 रन बनाए।
गौतम ने बनाए 4 हजार से अधिक रन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 9 शतकीय पारियां खेलीं। उन्होंने 1 दोहरा शतक भी लगाया। गंभीर के बल्ले से 22 अर्धशतक भी निकले।
खेलीं 9 शतकीय पारियां
Pic Credit: Social Media
वहीं शुभमन गिल के आंकड़ों को देखें तो शतकों के मामने में उन्होंने गौतम गंभीर को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में गिल के 10 शतक हो गए हैं, जबकि गंभीर ने पूरे करियर में सिर्फ 9 ही शतक लगाए थे।
गिल निकल गए हैं आगे
Pic Credit: Social Media
शुभमन गिल ने अब तक अपने करियर में कुल 38 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 70 पारियों में 41.49 की औसत के साथ कुल 2697 रन बनाए हैं। उन्होंने 10 शतकों के अलावा अपने करियर में अब तक 8 अर्धशतक भी लगाए हैं। इंग्लैंड सीरीज में उनके बल्ले से एक दोहरा शतक भी निकला था।
अर्धशतक के मामले में पीछे
Pic Credit: Social Media
23 की उम्र तक सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी वाले 4 भारतीय बैटर