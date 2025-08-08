By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025
गिल, पंत और श्रेयस की बहन से मिलिए
भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की बहन स्टाइल और लुक्स के मामले में किसी से कम नहीं।
किसी से कम नहीं
Source: Insta
आज हम आपको इन तीनों युवा क्रिकेटरों की बहन से आपको मिलवा रहे हैं।
आइए मिलिए
Source: Insta
युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की बहन का नाम शहनील है। शहनील सही मायनों में लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं।
शहनील
Source: Insta
शहनील अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी विदेश में रहती हैं और शादीशुदा हैं।
साक्षी पंत
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और जिम में जमकर पसीना बहाती हैं।
फैशन ट्रेंड
Source: Insta
श्रेयस अय्यर की बहन का नाम श्रेष्ठा अय्यर है। श्रेष्ठा पेशे से कोरियोग्राफर हैं।
श्रेष्ठा अय्यर
Source: Insta
श्रेष्ठा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी डांस वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
डांस वीडियोज
Source: Insta
श्रेष्ठा अय्यर भी शहनील और साक्षी की तरह स्टाइल और ग्लैमर के मामले में काफी आगे हैं।
ग्लैमरस
Source: Insta
