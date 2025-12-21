By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 21, 2025
ईशान किशन से ज्यादा है शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए घोषित हुई टीम में शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है।
ईशान किशन को मिली जगह
ईशान किशन दो साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।
दो साल बाद टीम में वापसी
ईशान किशान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार अच्छे फॉर्म में नजर आए।
घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन
वहीं, शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए। उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा।
गिल का खराब प्रदर्शन
हालिया प्रदर्शन और टीम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को शामिल किया है।
इस वजह से किशन को मिली जगह
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें टॉप ऑर्डर विकेटकीपर बल्लेबाज की बैकअप में जरूरत थी, इसलिए शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को तरजीह दी गई है।
ईशान को मिली तरजीह
एक तरफ जहां शुभमन गिल ने अपना टी-20 डेब्यू साल 2023 में किया था, वहीं ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में अपना पदार्पण साल 2021 में किया था।
गिल और ईशान का टी-20 डेब्यू
किशन ने अपने करियर में अब तक कुल 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, तो गिल ने 36 मैचों में शिरकत की है।
मैच
आपको बता दें कि दोनों के आंकड़ों को देखें तो शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट ईशान किशन से बेहतर है। एक तरफ जहां ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 124.38 है, वहीं शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 138.60 है।
गिल का स्ट्राइक रेट ज्यादा
ईशान किशन Vs शुभमन गिल: किसका टी-20I करियर ज्यादा बेहतर?
