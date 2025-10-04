By Mohit
Cricket
रोहित की जगह इन्हें मिली वनडे की कप्तानी
ऑस्ट्रेलिया
दौरे के लिए भारत की
वनडे और टी-20
टीम
का एलान शनिवार को कर दिया गया। आइए जानते हैं टीम में किन्हें मौका दिया गया है।
हो गया एलान
सबसे बड़ा फेरबदल कप्तानी को लेकर किया गया है। रोहित शर्मा की जगह अब वनडे फार्मैट की कप्तानी
शुभमन
गिल को सौंपी गई है। वहीं रोहित शर्मा को भी टीम में जगह मिली है।
फेरबदल
रोहित शर्मा के अलावा
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
को भी वनडे टीम में जगह मिली है। बता दें कि दोनों टी-20 और टेस्ट फार्मैट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं।
विराट
कोहली
श्रेयस
अय्यर
को
वनडे
टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। वहीं अक्षर पटेल और
केएल
राहुल को भी जगह दी गई है।
श्रेयस, अक्षर और केएल
ऑलराउंडर
सेक्शन
में अक्षर के अलावा
नीतीश
कुमार
रेड्डी
और
वॉशिंगटन
सुंदर को भी मौका मिला है।
नीतीश और सुंदर
गेंदबाजी
सेक्शन
की बात करें तो
कुलदीप
यादव, हर्षित
राणा
, मोहम्मद
सिराज
,
अर्शदीप
सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल किए गए हैं।
गेंदबाजी
सेक्शन
ऑस्ट्रेलिया
के खिलाफ 3 मैच की
वनडे
सीरीज
के लिए बल्लेबाज यशस्वी
जायसवाल
और युवा
विकेटकीपर
बल्लेबाज ध्रुव
जुरेल
को भी मौका मिला है।
जायसवाल और जुरेल
ऑस्ट्रेलिया
दौरे के लिए भारत की टी20 टीम की बात करें तो
सूर्यकुमार
यादव (कप्तान),
शुभमन
गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,
नीतीश
कुमार
रेड्डी
को जगह मिली है।
टी-20 टीम
टी20 टीम में
शिवम
दुबे
, अक्षर पटेल,
जितेश
शर्मा, वरुण चक्रवर्ती,
जसप्रीत
बुमराह
,
अर्शदीप
सिंह,
कुलदीप
यादव, हर्षित
राणा
,
संजू
सैमसन
,
रिंकू
सिंह और
वॉशिंगटन
सुंदर भी हैं।
अन्य प्लेयर्स
केएल
राहुल की
वाइफ
