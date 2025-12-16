By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
शुभमन गिल की बहन के लुक्स हैं बेमिसाल
भारतीय
क्रिकेट
टीम
के
स्टार
बल्लेबाज
शुभमन
गिल
की
बहन
शहनील
अक्सर
माता-पिता
संग
स्टेडियम
पहुंचकर
भाई
को
जमकर
चीयर
करते
हुए
नजर
आती
रहती
हैं
।
करती हैं चीयर
Source: Insta
शहनील
साउथ
अफ्रीका
के
खिलाफ
5
मैचों
की
टी-20
सीरीज
के
तीसरे
मैच
में
भी
स्टेडियम
में
मौजूद
थीं
।
मौजूद थीं
Source: Insta
शहनील
ने
इस
दौरान
सभी
का
ध्यान
खींचा
।
मैच
के
दौरान
शहनील
के
क्यूट
एक्सप्रेशन
देखने
लायक
थे
।
क्यूट
एक्सप्रेशन
Source: Insta
शुभमन
गिल
की
बहन
बेहद
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
हैं
।
वे
सोशल
मीडिया
पर
भी
पॉपुलर
हैं
।
बेहद
खूबसूरत
Source: Insta
शहनील
का
फैशन
सेंस
तो
कमाल
का
है
ही
मगर
उनकी
फिटनेस
भी
लाजवाब
है
।
वे
अपनी
फिटनेस
पर
खासा
ध्यान
देती
हैं
।
फिटनेस
भी
लाजवाब
Source: Insta
शहनील
लुक्स
और
फैशन
के
मामले
में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
को
टक्कर
देती
नजर
आती
हैं
।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
शहनील
शुभमन
से
बड़ी
हैं
।
शुभमन
को
जब
भी
समय
मिलता
है
तो
वे
अपनी
बहन
और
दोस्तों
संग
विदेश
घूमने
निकल
पड़ते
हैं
।
बड़ी हैं शहनील
Source: Insta
शुभमन
अपनी
बहन
संग
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर
करते
हैं
।
वे
बहन
संग
दोस्त
की
तरह
रहते
हैं
।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
शुभमन
अक्सर
अलग-अलग
इवेंट
में
बहन
संग
नजर
आते
हैं
।
शहनील
भी
भाई
को
बचपन
से
ही
सपोर्ट
करती
आ
रही
हैं
।
लाइमलाइट में रहना पसंद
Source: Insta
इजरायल
की
टेनिस
प्लेयर
से
नहीं
हटेगी
नजरें
Click Here