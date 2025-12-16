By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

शुभमन गिल की बहन के लुक्स हैं बेमिसाल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल की बहन शहनील अक्सर माता-पिता संग स्टेडियम पहुंचकर भाई को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं

करती हैं चीयर

Source: Insta

शहनील साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में भी स्टेडियम में मौजूद थीं

मौजूद थीं

Source: Insta

शहनील ने इस दौरान सभी का ध्यान खींचामैच के दौरान शहनील के क्यूट एक्सप्रेशन देखने लायक थे

क्यूट एक्सप्रेशन

Source: Insta

शुभमन गिल की बहन बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैंवे सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर हैं

बेहद खूबसूरत

Source: Insta

शहनील का फैशन सेंस तो कमाल का है ही मगर उनकी फिटनेस भी लाजवाब हैवे अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं

फिटनेस भी लाजवाब

Source: Insta

शहनील लुक्स और फैशन के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं

देती हैं टक्कर

Source: Insta

शहनील शुभमन से बड़ी हैंशुभमन को जब भी समय मिलता है तो वे अपनी बहन और दोस्तों संग विदेश घूमने निकल पड़ते हैं

बड़ी हैं शहनील

Source: Insta

शुभमन अपनी बहन संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैंवे बहन संग दोस्त की तरह रहते हैं

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

शुभमन अक्सर अलग-अलग इवेंट में बहन संग नजर आते हैंशहनील भी भाई को बचपन से ही सपोर्ट करतीरही हैं

लाइमलाइट में रहना पसंद

Source: Insta

