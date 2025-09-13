By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
नेपाल के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर की बेटी
नेपाल में
सोशल
मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ
Gen- Z
के प्रदर्शन ने सरकार का
तख्तापलट
कर दिया।
सरकार का
तख्तापलट
Photo: ANI
प्रदर्शन की वजह में से एक वजह मंत्रियों और उनके बच्चों का आलीशान
लाइफस्टाइल
भी रहा।
आलीशान
लाइफस्टाइल
Source: Insta
Gen- Z
इस बात पर भड़के थे कि एक तरह युवा बेरोजगारी की मार सह रहे हैं तो दूसरी ओर नेताओं के बच्चे महंगे कपड़े और विदेश में छुट्टियां
एन्जॉय
करते हैं।
नाराजगी जाहिर की
Source: Insta
ऐसी ही नेपाल के पूर्व मंत्री
बिरोध
खातीवाड़ा
की बेटी शृंखला
खतिवड़ा
भी
Gen- Z
के निशाने पर हैं।
शृंखला का विरोध
Source: Insta
शृंखला के खिलाफ
Gen- Z
का गुस्सा इस हद तक भड़का की उनके
इंस्टाग्राम अकाउंट
पर ही बीते चार से पांच दिन में ही हजारों
फॉलोअर्स
कम हो गए।
फॉलोअर्स
कम
Source: Insta
Gen- Z
का मानना है कि शृंखला को पिता का सहारा मिलता रहा है। शृंखला ने 'मिस नेपाल
वर्ल्ड
' का खिताब अपने नाम किया हुआ है।
'मिस नेपाल
वर्ल्ड
'
Source: Insta
मगर
Gen- Z
का मानना है कि पिता की पहुंच के दम पर ही उन्हें ये खिताब आसानी से हासिल हुआ था।
पहुंच के दम पर!
Source: Insta
Gen- Z
का मानना है कि नेपाल के अन्य नेताओं के बच्चों की तरह शृंखला भी बेहद ही आलीशान जिंदगी जीती हैं।
आलीशान जिंदगी
Source: Insta
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विदेश में छुट्टियां मनाती हैं और लाखों रुपये तो सिर्फ
बैग्स
में ही खर्च देती हैं।
लग्जरी आइटम
Source: Insta
पूर्व
हेल्थ
मिनिस्टर की बेटी ने विदेश से पढ़ाई की हुई है। वे
हार्वर्ड
विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं।
विदेश से पढ़ाई
Source: Insta
शृंखला ने
अर्बन
प्लानिंग
में
स्नातकोत्तर
की डिग्री हासिल की हुई है। आपको बता दें कि वे शादीशुदा हैं।
शादीशुदा हैं
Source: Insta
नेपाल की बेहद
ग्लैमरस
एथलीट
गौरिका
Click Here