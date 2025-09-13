By Mohit
Sep 13, 2025

नेपाल के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर की बेटी

नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ Gen- Z के प्रदर्शन ने सरकार का तख्तापलट कर दिया।

सरकार का तख्तापलट

प्रदर्शन की वजह में से एक वजह मंत्रियों और उनके बच्चों का आलीशान लाइफस्टाइल भी रहा। 

आलीशान लाइफस्टाइल

Gen- Z इस बात पर भड़के थे कि एक तरह युवा बेरोजगारी की मार सह रहे हैं तो दूसरी ओर नेताओं के बच्चे महंगे कपड़े और विदेश में छुट्टियां एन्जॉय करते हैं।

नाराजगी जाहिर की

ऐसी ही नेपाल के पूर्व मंत्री बिरोध खातीवाड़ा की बेटी शृंखला खतिवड़ा भी Gen- Z के निशाने पर हैं।

शृंखला का विरोध

शृंखला के खिलाफ Gen- Z का गुस्सा इस हद तक भड़का की उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही बीते चार से पांच दिन में ही हजारों फॉलोअर्स कम हो गए।

फॉलोअर्स कम

Gen- Z का मानना है कि शृंखला को पिता का सहारा मिलता रहा है। शृंखला ने 'मिस नेपाल वर्ल्ड' का खिताब अपने नाम किया हुआ है।

'मिस नेपाल वर्ल्ड'

मगर Gen- Z का मानना है कि पिता की पहुंच के दम पर ही उन्हें ये खिताब आसानी से हासिल हुआ था।

पहुंच के दम पर!

Gen- Z का मानना है कि नेपाल के अन्य नेताओं के बच्चों की तरह शृंखला भी बेहद ही आलीशान जिंदगी जीती हैं।

आलीशान जिंदगी

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विदेश में छुट्टियां मनाती हैं और लाखों रुपये तो सिर्फ बैग्स में ही खर्च देती हैं।

लग्जरी आइटम

पूर्व हेल्थ मिनिस्टर की बेटी ने विदेश से पढ़ाई की हुई है। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं।

विदेश से पढ़ाई

शृंखला ने अर्बन प्लानिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हुई है। आपको बता दें कि वे शादीशुदा हैं।

शादीशुदा हैं

